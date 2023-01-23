『mocoline モコライン 自動給餌器 猫 中小型犬用 ペットフィーダー 自動餌やり機 オートフィーダー 自動餌やり器 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 15時 53分に出品され03月05日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
選べる2サイズタンク：タンク部分は丸洗いできるので、自動給餌器を簡単に、かつ衛生的に保つことができます。 また、愛猫・愛犬の成長に合わせてフードタンクを使い分けることができます。 大容量のフードタンク：この給餌器には、4Lと2Lのタンクが付属しています。 大量の餌を新鮮に保つことができるので、残業で遅くなる日や出張、旅行、急な外出にも安心です。 また、十分な量の餌を入れておくことができるため、多頭飼いの場合でも問題ありません。 頻繁に餌を与える必要が無くなり、愛猫・愛犬と過ごす時間が増えることでしょう。 定時定量の健康的な給餌：1日最大6回の給餌設定が可能。規則正しい時間に適量の餌を与えることで、愛猫愛犬の肥満を防止できます。また、自動給餌器を使用することで個々に合わせた給?
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落札価格7619円
514 入札履歴
終了
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