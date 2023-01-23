『PATIKIL 360mm ガーデンメッシュカップ ラウンド スロット付き プラスチック ネット ポット バスケット 家庭用 野菜 花の植栽【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 46分に出品され03月08日 05時 46分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PATIKIL 360mm ガーデンメッシュカップ ラウンド スロット付き プラスチック ネット ポット バスケット 家庭用 野菜 花の植栽
【商品説明】
・カラー：クリア; トップの外径:360mm; トップの内径:310mm; 全高:125mm; ボトム外径:315mm; スロット幅:18mm; パッキングリスト:1個 x ガーデンプラスチックメッシュカップ
・利点: 薄い縁のネットラウンドプラスチックプランターは、ポットを簡単に握りやすく、根を確認するために素早く持ち上げることができます。メッシュポットの中空デザインは、根の排水と成長を助け、ポットをまっすぐ通り抜け、大きな根のために側面に出ます。ネットバスケットはスペースを最大限に活用できるため、草むしりや耕地を使わずに植物を土壌環境から切り離すことができ、時間と労力を節約できます。
・応用:
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7619円
272 入札履歴
終了
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