『GOSEN(ゴーセン) 硬式テニスラケット（ガット張り上げ済み） レッド MTWRE2Z【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 22時 04分に出品され04月12日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GOSEN(ゴーセン) 硬式テニスラケット（ガット張り上げ済み） レッド MTWRE2Z
【商品説明】
・ケース付
・テニス入門用で操作性に優れ、扱いやすい１０２平方インチの軽量モデル。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7589
落札価格7619円
840 入札履歴
終了
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