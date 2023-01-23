『GOSEN(ゴーセン) 硬式テニスラケット（ガット張り上げ済み） レッド MTWRE2Z【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 22時 04分に出品され04月12日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOSEN(ゴーセン) 硬式テニスラケット（ガット張り上げ済み） レッド MTWRE2Z



【商品説明】

・ケース付

・テニス入門用で操作性に優れ、扱いやすい１０２平方インチの軽量モデル。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。