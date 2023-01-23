Stohlquist パップフロート(ForDOG) Blue SM 犬用ライフジャケット【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Stohlquist パップフロート(ForDOG) Blue SM 犬用ライフジャケット



【商品説明】

・400Dナイロンを使用。速乾性に優れた素材。

・ストールクイストは40年間に及ぶカヤッキング関連(カヤック・カヌー・パドリング・SUP・フィッシングを含む)の商品開発において、常に最新の材料を採用し、洗練されたより良い商品をお客様に今日も提供しています。 創設者“ジム・ストールクイスト"が実際にパドルを手に取り、起業家精神と職人としての誇り、そして経験にもとづいて、本当にカヤッキングやパドリングを愛する人々のためにデザインされた革新的で、安心安全な製品でパドリングをリードし続けています。

・スポーツタイプ:水上競技

・モデル年度:2020

・対象シーズン:オールシーズン

・発砲ウレタンにより浮力を確保

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。