『遙かなる時空の中で3 〜 終わりなき運命 〜（完全限定生産） [DVD]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 41分に出品され04月17日 06時 41分に終了予定です。即決価格は7,618円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメOVAアニメ 発売日:2010/03/24 販売元:ユニバーサル ミュージック 登録日:2009/12/15 川上とも子 ハルカナルトキノナカデ3オワリナキウンメイ ゆめ太カンパニー制作作品 アニメ遙かなる時空の中でシリーズ 2010年日本のテレビアニメ アニメ異世界転生シリーズ アニメーション 特典:CD（フルオーケストラによる「終わりなき運命」サウンドトラック）／特製豪華BOX仕様／ピクチャーレーベル／水野十子氏イラスト使用ポストカード（台紙付き）／収録風景のコミックレポート入り豪華カラーブックレット／特典ディスク（2枚） 解説:コーエーの恋愛アドベンチャーゲーム「遙かなる時空の中で」をもとにしたアニメがついにクライマックスへ!TVアニメーションスペシャルに“壇ノ浦編”を追加収録した長編アニメーション。声の出演は川上とも子、三木眞一郎、関智一ほか。特典ディスク2枚やCDなど、豪華特典満載の完全限定生産商品。