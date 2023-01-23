『バンブー リガチャー アルトサックス用 バーガンジー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 22分に出品され03月18日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,618円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「BAMBU」より引用"



【商品名】

バンブー リガチャー アルトサックス用 バーガンジー



【商品説明】

・バンブー・リガチャーは100%合成繊維を使用した手織りリガチャーです。

・プレイヤーが扱いやすい方法でリードを固定する強さを調整できるよう設計されております。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・心地よいスタッカートが可能になり、十分な遠達性を発揮できるなど優れた特徴があります。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 4.50 cm

奥行 : 12.10 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。