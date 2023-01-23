『グリーンマックス Nゲージ 阪急6000系 神戸線6016編成 増結用先頭車2両セット (動力無し) 31633 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 02時 01分に出品され03月26日 02時 01分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンマックス Nゲージ 阪急6000系 神戸線6016編成 増結用先頭車2両セット (動力無し) 31633 鉄道模型 電車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。