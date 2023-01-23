『エデュケーショナル インサイツ(Educational Insights) 布のおもちゃ ビーンバッグ アルファベット 英語教材【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 14分に出品され03月23日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エデュケーショナル インサイツ(Educational Insights) 布のおもちゃ ビーンバッグ アルファベット 英語教材



【商品説明】

・やわらかいフェルトで小さなお子さまにも安心の素材。

・アルファベットは、片面に大文字、反対面には小文字の刺繍がされ、子音は青字、母音は赤字の色分けでわかりやすい。

・アルファベットフェルト 26個(収納袋付き)

・対象年齢 : 3歳以上

・本体サイズ : 約 6.4cm x 6.4cm



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 18.54 cm

奥行 : 24.38 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。