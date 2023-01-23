『1000ピース ジグソーパズル KAGAYA 一度は降りてみたい駅-下灘駅-(愛媛)光るパズル(50x75cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 06時 41分に出品され04月03日 06時 41分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース ジグソーパズル KAGAYA 一度は降りてみたい駅-下灘駅-(愛媛)光るパズル(50x75cm)
【商品説明】
・(C)KAGAYA
・対象年齢 :15才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
・完成サイズ:50x75cm
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7617円
763 入札履歴
終了
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