『動物の立体パズル 4Dパズル ZOO DX 12個セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 43分に出品され04月12日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

動物の立体パズル 4Dパズル ZOO DX 12個セット



【商品説明】

・1箱：12個入り

・BOXサイズ：7.8×21.5×28.5cm

・※12個セットでの販売となります。

・容器サイズ：7.8×6.3×6.3cm

・製造国：中国/ 発売元：株式会社エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 29.30 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。