『molten(モルテン) バックパック サッカー用 LF0013-KB 黒×青【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 01分に出品され03月10日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バックパック サッカー用 LF0013-KB 黒×青
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7617円
500 入札履歴
終了
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