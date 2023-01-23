『ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ハンギングバスケット プランター ブロンズブラウン 2個セット GAB-300-2P-BRZ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 30分に出品され04月22日 00時 30分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ハンギングバスケット プランター ブロンズブラウン 2個セット GAB-300-2P-BRZ



【商品説明】

・ゴージャスアイアンシリーズにハンギングバスケットが登場！アーチやフェンスなどと同様の素材を使用し、重厚感あふれる作りになっています。ヤシ繊維のパームマットが付属していますので、植え込んですぐにお使いいただけます。

・サイズ: [本体]幅40cm×奥行40cm×高さ63cm

・材質: スチール(粉体塗装) 形状: 完成品 製造国: 中国



【サイズ】

高さ : 38.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。