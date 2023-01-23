『ジェックス ピュアクリスタル セラミックス 犬用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 24分に出品され03月29日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス ピュアクリスタル セラミックス 犬用
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7617円
573 入札履歴
終了
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