『ドクターズダイエット (Drs DIET) 療法食 犬用 メインテナンス(phエイド) 3.8kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 12分に出品され03月04日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 3.8キログラム (x 1)

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31.2×14×37.2cm

・本体重量:3.8kg

・原産国:日本