『コールマン(Coleman) レジャーシート サンセット 2000026870【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 24分に出品され03月30日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) レジャーシート サンセット 2000026870



【商品説明】

・サイズ:約200×170cm、収納時/約直径15×45cm

・素材:表地/ポリエステル、インナー/PUフォーム、裏地/PEVA

・重量:約980g



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。