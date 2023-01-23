『コールマン(Coleman) レジャーシート サンセット 2000026870【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 24分に出品され03月30日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) レジャーシート サンセット 2000026870
【商品説明】
・サイズ:約200×170cm、収納時/約直径15×45cm
・素材:表地/ポリエステル、インナー/PUフォーム、裏地/PEVA
・重量:約980g
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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コールマン(Coleman) レジャーシートデラックス ネイビーホワイト 約1.1kg 2000036157
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落札価格7617円
523 入札履歴
終了
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