『ミシアラグジュアリー ジャンプスーツ ロンパース ベビー 男の子 ボーイ 子供服 紳士スタイル 春秋 スーツ風 蝶ネクタイ コットン ポリエ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 54分に出品され03月03日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミシアラグジュアリー ジャンプスーツ ロンパース ベビー 男の子 ボーイ 子供服 紳士スタイル 春秋 スーツ風 蝶ネクタイ コットン ポリエ
【商品説明】
・お祝い品やお誕生日のギフトなどにも大変喜ばれます！
・カラー：グレー
・サイズ：3-6Month
・メイン素材: コットン、ポリエステル
・可愛いデザインで、思い出や写真撮影にぴったり
・高品質なコットンブレンド素材を使用。
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7617円
66 入札履歴
終了
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