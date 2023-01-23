『ミシアラグジュアリー ジャンプスーツ ロンパース ベビー 男の子 ボーイ 子供服 紳士スタイル 春秋 スーツ風 蝶ネクタイ コットン ポリエ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 54分に出品され03月03日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミシアラグジュアリー ジャンプスーツ ロンパース ベビー 男の子 ボーイ 子供服 紳士スタイル 春秋 スーツ風 蝶ネクタイ コットン ポリエ



【商品説明】

・お祝い品やお誕生日のギフトなどにも大変喜ばれます！

・カラー：グレー

・サイズ：3-6Month

・メイン素材: コットン、ポリエステル

・可愛いデザインで、思い出や写真撮影にぴったり

・高品質なコットンブレンド素材を使用。



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。