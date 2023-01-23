『ケヤキ製 もちつきキネ SS （園児・お子様向け）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 07時 05分に出品され04月18日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ケヤキ製 もちつきキネ SS （園児・お子様向け）



【商品説明】

・もちつきの必需品、ケヤキ製の本格派もちつきキネ。

・柄は長さ80cmの固くて丈夫なカシ（樫）製。重さ約1.5kg。

・軽くて誰でも手軽に楽しめる、園児やお子様向けのSSサイズ。日本製。

・頭のサイズは直径7.5cm、長さ32cm、ケヤキ（欅）製。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。