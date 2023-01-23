『ヴィア パリスアクアノヴァ フラワーズ ピンク EDT・SP 50ml (並行輸入品)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 00分に出品され03月28日 03時 00分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴィア パリスアクアノヴァ フラワーズ ピンク EDT・SP 50ml (並行輸入品)



【商品説明】

・フルボトル

・レディース・女性用



【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 9.65 cm

奥行 : 13.72 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。