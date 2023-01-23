『トリカルネット プラスチックネット ami-n-minoza-300-300-5 05： 大きさ：300mm×5m 切り売り プラスチックネ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 18時 40分に出品され03月11日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トリカルネット プラスチックネット ami-n-minoza-300-300-5 05： 大きさ：300mm×5m 切り売り プラスチックネット



【商品説明】

・トリカルネット

・プラスチックネット



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。