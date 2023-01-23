『Lucky Leaf HAT レディース US サイズ: M カラー: ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 35分に出品され03月28日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Lucky Leaf HAT レディース US サイズ: M カラー: ホワイト
|ブランド名
|Lucky Leaf
|商品コメント
| Material: high quality organza， the hat is comfortable， lightweight and breathable， also easy to restore shape
One size . Hat circumference: 22.5-22.6inch / 56cm-58cm. Drawstring adjuster inside.
That is a perfect accessory for any daily clothing and formal full dress， any season， trend and occasion.
Perfect for any outdoor sports and activities. Perfect for beach， park， horse racing festival， hiking or outside activities. Keep the sunshine away from your skin and offers great protection from the damaging rays.
Please use the blower to blow the top of hat and flower to make it restorable fluffy by the hot air as soon as you receive the item. If you have any problem， please contact us berfore returning the item.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0601263568889
商品コード
YS0000046039563373
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落札価格7616円
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