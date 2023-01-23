『Vera Bradley Medium Cosmetic Makeup Organizer Bag， Tartan Plaid-Recycled Co【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 32分に出品され04月27日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Vera Bradley Medium Cosmetic Makeup Organizer Bag， Tartan Plaid-Recycled Cotton
|ブランド名
|Vera Bradley(ヴェラ・ブラッドリー)
|商品コメント
| RECYCLED COTTON ? The cotton fabric that you’re familiar with has been reimagined; this sustainable fabric is made from recycled cotton fibers and has all of the comfort， softness， and vibrancy that you know and love.
A TRAVEL MUST HAVE -- Whether its a weekend getaway or a trip to Europe， this case is a necessity for every traveler - stowing away perfectly in checked or carryon baggage
PROTECTION MADE CHIC -- Keep your print bold & bright with a PVC lined interior in the main compartment allowing for easy cleaning
CHIC & SPACIOUS -- Features a spacious main compartment for storing full sized cosmetics & bottles， & an exterior front pocket to keep brushes & small tools separate， clean， & easy to access (bag only - brushes & beauty items not included)
STYLISH & SIZED RIGHT -- The Medium Cosmetic Case measures 6 inches high， 8 inches wide， & 3 inches deep
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0886003936351
商品コード
YS0000046039421168
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落札価格7616円
379 入札履歴
終了
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