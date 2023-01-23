『石流通センター 高品質 天然石 ブレスレット アパタイト (2A) (スカイブルー) (モザンビーク産) (約11.5〜12mm) パワーストーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 07時 30分に出品され03月14日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 高品質 天然石 ブレスレット アパタイト (2A) (スカイブルー) (モザンビーク産) (約11.5〜12mm) パワーストーン

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 石流通センター

高品質

天然石

ブレスレット

アパタイト

(2A)

(スカイブルー)

(モザンビーク産)

(約11.5〜12mm)

パワーストーン