ロータス イーヴィルアイ ネックレス レディース 925スターリングシルバー ムーンストーン イーブルアイ ロータス保護 ペンダントネックレス ムーン【2025年度カレンダ】

商品コメント

蓮の邪眼ネックレスデザイン: 蓮の花は純潔と高貴さを象徴し、純粋な友情と愛を象徴しています。 Although it grows in the silt, it comes out white and flawless, Evil eye symbolts protection blocks all bad things and bringing good Luck,The moon phase symbis change and reincarnation of time, but love is eternal.Best gift for your 恋人や自分自身への最高の贈り物

ムーンストーン イーブルアイ ロータス素材: ロータスアイペンダントネックレスは、925スターリングシルバー+ムーンストーン製で、酸化プロセスで設計されています。ロータスの目ネックレスは、愛と知恵を表現しています。ロータスアイネックレスは高度に磨かれ、ニッケルフリー、鉛フリー、低刺激です。 敏感肌に適しています。

ムーンストーンロータスペンダントサイズ:21 x 20mm (0.83 x 0.79インチ)、チェーン:18インチ + 2インチの延長チェーン(首や服に合わせて長さを自由に調整できます)、重量:4.47g。 どんなスタイルの服にもマッチします。 誰でも着用でき、さまざまな肌に適しています。ほとんどの女性に適しています。

スピリチュアルな保護ジュエリーギフト: この繊細なムーンストーンイーブルアイ ロータス フラワームーンフェーズネックレスは、美しいボックスに入った特別なネックレスジュエリーです。 愛する人やご自身を驚かせましょう。 誕生日、記念日、バレンタインデー、イースター、母の日、感謝祭、クリスマスなど、あらゆるシーンに適しています。 ガールフレンド、奥様、お母様、お嬢様、お祖母様、子供、カップル、お恋人たちに最高の幸せの贈り物と特別なサプライズを贈りましょう。

すべての SCZKLAQ ジュエリーは、優れた品質と絶妙なデザインが特徴で、お客様の完全な満足を保証します。 お客様に90日間返品ポリシーを提供します。 お気軽にお問い合わせください。 すぐに解決策をいたします。