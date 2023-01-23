『2023最新 無傷血糖値測定スマートウォッチ 血糖値 日本製センサー 心電図 体温 高精度心拍数 血圧 血中酸素 健康管理 日本語対応 LINE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 03分に出品され03月28日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
重量：37g
画面サイズ：1.57インチ
対応OS：Android 4.4以降、iOS 8.0以降
Bluetooth：BLE5.0
バッテリー容量:210mAh
防水：IP67
24H健康管理：血糖値測定、24時間体温監視、血圧測定、血中酸素、睡眠監視や心拍数などの測定機能付き
メッセージ通知機能：電話、着信、メッセージ、Lineなど全部対応
他にも目覚まし時計、座りがち注意などの多機能が搭載され、毎日の生活習慣の改善や日常健康管理に役立ちます
IP67防水機能、日常生活防水できます
【防水について】
IP67防水は完全防水ではない為、ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適しません。プールやシャワー（常温）および浅瀬での使用に適しています。
※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。
【キーワード】
主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /心電図モニター/着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/
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落札価格7616円
828 入札履歴
終了
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