2023最新 無傷血糖値測定スマートウォッチ 血糖値 日本製センサー 心電図 体温 高精度心拍数 血圧 血中酸素 健康管理 日本語対応 LINE【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

重量：37g

画面サイズ：1.57インチ

対応OS：Android 4.4以降、iOS 8.0以降

Bluetooth：BLE5.0

バッテリー容量:210mAh

防水：IP67



24H健康管理：血糖値測定、24時間体温監視、血圧測定、血中酸素、睡眠監視や心拍数などの測定機能付き

メッセージ通知機能：電話、着信、メッセージ、Lineなど全部対応

他にも目覚まし時計、座りがち注意などの多機能が搭載され、毎日の生活習慣の改善や日常健康管理に役立ちます

IP67防水機能、日常生活防水できます



【防水について】

IP67防水は完全防水ではない為、ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適しません。プールやシャワー（常温）および浅瀬での使用に適しています。



※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。



【キーワード】

主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /心電図モニター/着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/