『《期間限定P10倍》コーチ 腕時計 COACH レディース Perry ペリー シグネチャー柄 36mm シルバー×ブラウン 14503803【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 03時 51分に出品され04月28日 03時 51分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
ブランド：COACH / コーチ
品番 ：14503803
サイズ：約 H36×W36×D8 mm
重さ ：約 32 g
ケース素材：ステンレス
ベルト素材：レザー
ガラス種類：ミネラルガラス
防水 ：日常生活防水
腕周り：約 13〜18.5 cm
ムーブメント：クォーツ（電池式）
ライン：Perry / ペリー
保証期間：1年間
付属品：メーカー純正BOX、国際保証書
文字盤カラー：シルバー
ベルトカラー：ブラウン
※当店では時計のベルト調整は承っておりません。
※商品は並行輸入品となりますので、正規代理店の保証内容と異なる場合があります。
※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。
※内蔵されている電池は動作確認用のモニタ電池です。通常の期間より短い期間で電池切れになる場合があります。
※商品出荷時の検品で電池切れを確認した場合には電池交換後の出荷とさせていただき、出荷までにお時間をいただく場合があります。
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落札価格7616円
906 入札履歴
終了
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