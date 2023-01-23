『ミワホウセキ miwahouseki 3月 誕生石 アクアマリン ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0678AQ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 16分に出品され03月27日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミワホウセキ miwahouseki 3月 誕生石 アクアマリン ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0678AQ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ミワホウセキ

miwahouseki

3月

誕生石

アクアマリン

ホワイト

ゴールド

一粒

ネックレス

WG0678AQ