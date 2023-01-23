『POWRX Home Exercise Plan for Seniors， Balance， Strength and Coordination， E【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 48分に出品され04月23日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 POWRX Home Exercise Plan for Seniors， Balance， Strength and Coordination， Exercises to Help Prevent Falls， retain Independence， Home Based Plan， Wall Chart with Easy to Follow Instructions ブランド名 商品コメント 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア 輸入雑貨 本、雑誌、コミック 趣味 トレーニング フィットネス、エアロビクス

商品コード YS0000018332053489