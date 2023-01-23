『POWRX Home Exercise Plan for Seniors， Balance， Strength and Coordination， E【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 48分に出品され04月23日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|POWRX Home Exercise Plan for Seniors， Balance， Strength and Coordination， Exercises to Help Prevent Falls， retain Independence， Home Based Plan， Wall Chart with Easy to Follow Instructions
|ブランド名
|商品コメント
新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000018332053489
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落札価格7616円
817 入札履歴
終了
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