『ベストラーニング ラーニングキューブ - サイコロ型アクティビティ玩具 6ヵ月以上の乳幼児向け 赤ちゃんへのおもちゃのギフトに最適【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 20時 24分に出品され03月29日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ベストラーニング ラーニングキューブ - サイコロ型アクティビティ玩具 6ヵ月以上の乳幼児向け 赤ちゃんへのおもちゃのギフトに最適 ブランド名 BEST LEARNING 商品コメント 複数の受賞歴がある楽しい学習玩具 - 2017年「ファミリーチョイス賞（Family Choice Awards）」、「ママズチョイス賞（Moms Choice Awards）」金賞、「アカデミックスチョイス賞（Academics Choice Awards）」、「ティリウィグ・ブレインチャイルド賞（Tillywig Brain Child Award）」、2019年「クリエイティブチャイルドおすすめ賞（Creative Child Preferred Choice Award） 」、「クリエイティブチャイルド・プロダクトオブザイヤー（Creative Child Product of the Year Award）」受賞。この知育・対話型キューブは、必要不可欠の視覚、音、歌、知識で、好奇心を楽しみながら刺激することで、お子さまを引きつけます。

幼少期から英語に慣れ親しむ ー 対話型キューブ - 6面全てに異なる機能（アルファベット、数字、色、音楽、動物の鳴き声、楽器）が学べる知育玩具。

男の子女の子問わず乳幼児のプレゼントに最適 - アルファベット、数字、色を学びながら10曲の歌も楽しめます。さらにカラフルな色のLEDが光ります。

赤ちゃんや乳幼児を楽しませて様々な能力を詰め込みましょう− アルファベット、数字、動物、色、創造力と想像力、音楽、論理的思考、運動機能、手先の器用さなど。

マニュアルには歌の日本語訳が付いているので、是非お子様と一緒に歌ってください。必要な3本の単4アルカリ乾電池は付属しています。6ヶ月から3歳までの赤ちゃん、乳幼児、早期教育向け。 こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。

ご注文を頂いた後に、弊社アメリカ倉庫より商品を取り寄せ、日本国内倉庫で一旦受領、検品等の後、お届け先へ発送致します。

お届けには通常2-4週間程お時間を頂戴しております。

海外からの流通過程において外箱等に若干のスレ・ヘコミなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。

他店舗でも併売しておりますので、入れ違いで完売の際にはご容赦下さい。

ご注文後は、すぐにアメリカ倉庫にて出荷準備に入りますので、ご注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。

大口注文や掲載していない商品についても海外からお取寄せすることが可能です。「問い合わせ」よりご連絡ください。メールの返信は翌営業日以降となりますのでご了承ください。 商品カテゴリ SONON おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ パズル パズルゲーム

JANコード/ISBNコード 4712417961886

商品コード YS0000010437463762