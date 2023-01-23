『STICK O Basic 10 Piece Magnetic Building Set， Rainbow Colors， Educational S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 17時 57分に出品され03月05日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|STICK O Basic 10 Piece Magnetic Building Set， Rainbow Colors， Educational STEM Construction Toy Ages 18M+
|ブランド名
|商品コメント
| Discover the joy of play time with rainbow colored magnetic shapes including 2 Sticks， 4 Spheres， 2 Curve Sticks， 1 Cone and 1 Disc and combine your Stick-O with open-ended fun.
Stick-O is fun and safe and teach toddlers basic STEM education (Science， Technology， Engineering and Math) principles.
The original and authentic Stick-O. From the Makers of Magformers. 10 magnetic building shapes. 2 Sticks， 4 Spheres， 2 Curve Sticks， 1 Cone and 1 Disc.
Perfect for brain development， critical thinking and STEM education. Develop color and shape recognition， fine motor skills and problem-solving ability.
Neodymium rare-earth magnets for connectivity. Compatible with all Stick-O products.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0730658901014
商品コード
YS0000010436738307
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落札価格7616円
407 入札履歴
終了
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