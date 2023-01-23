『Double Sided Magnetic Human Body【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 39分に出品され03月15日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Double Sided Magnetic Human Body
|ブランド名
|ラーニング リソーシズ(Learning Resources)
|商品コメント
| Creates a realistically detailed body more than 3 feet Height
Includes 17 magnetic pieces
Features multilingual Activity Guide with reproducible diagrams for students to label
Supports demonstrations and centers
Learning Resources is a leading global manufacturer of innovative， hands-on educational products that provide engaging learning experiences that meet childrens individual needs. Their products and brands are trusted by teachers and parents， but more importantly， are loved by children.
Super Sensory Skills: Sensory fidget toys and activities not only encourage children to explore and investigate， they also help develop motor skills and even build nerve connections in the brain
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0070317022095
商品コード
YS0000010436600263
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落札価格7616円
710 入札履歴
終了
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