『アメリカレベル 1/25 コルベット C7.R プラモデル 4304【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 08時 20分に出品され03月15日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|アメリカレベル 1/25 コルベット C7.R プラモデル 4304
|ブランド名
|アメリカレベル(America Revell)
|商品コメント
|アメリカレベル(America Revell)
商品カテゴリ
商品コード
YS0000022920161595
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落札価格7616円
125 入札履歴
終了
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