『おもちゃ ボールプール 直径90cm 洗える ウレタンタイプ (ブルー)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 00時 09分に出品され03月24日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ボールプール 直径90cm 洗える ウレタンタイプ (ブルー)



【商品説明】

・※ボールは付属しません。

・【サイズ】：直径90cm×高さ33cm

・【重さ】：約3.35kg

・ジッパーで取り外し可能なカバーで汚れたら洗濯できます。

・柔らかい素材で小さな赤ちゃんにも使えるかわいいボールプールです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。