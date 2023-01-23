『ジョージ・ラック・パズル 2重パズル・ディノサウルス GL8244 知育玩具【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 03時 21分に出品され05月04日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ジグソーパズル

【商品名】

ジョージ・ラック・パズル 2重パズル・ディノサウルス GL8244 知育玩具



【商品説明】

・対象年齢：5歳頃から、塗料・合板：ドイツおよびヨーロッパ製



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。