『Barbie Large Doll with Black Hair 28 Inches Tall Rainbow Dress and Styling【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 03時 56分に出品され03月08日 03時 56分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Barbie Large Doll with Black Hair 28 Inches Tall Rainbow Dress and Styling Accessories Including Shooting Star Handbag
|ブランド名
|商品コメント
| Dazzling in a rainbow dress this large Barbie doll stands over two feet tall! Her colorful look and styling accessories encourage fashion play and storytelling that is larger than life.
Barbie dolls wavy black hair has pink highlights for extra pops of color. She wears high heels and a ruffled offshoulder rainbow dress that is accented with silvery stars.
Kids can play dressup on a bigger scale! She comes with a shimmery headband two bracelets and a shooting star handbag that loops around her wrist and fits the other accessories inside.
With poseability at the neck arms wrists and hips kids can arrange their doll in all sorts of fun poses for more engaging and realistic play.
This extra tall Barbie doll sparks friendship and fashion storytelling making her a perfect gift for kids ages 3 years old and up! Each sold separately subject to availability.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194735097982
商品コード
YS0000047040105365
Barbie Large Doll with Dark Brown Hair 28 Inches Tall Rainbow Dress and Sty
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落札価格7616円
870 入札履歴
終了
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