『JBL JR 300 オンイヤーヘッドホン 子供用 レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 26分に出品され03月25日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 JBL JR 300 オンイヤーヘッドホン 子供用 レッド ブランド名 JBL 商品コメント JBL ※並行輸入品のご注意事項：

・通常2-3週間程でお取り寄せ。運航等の状況次第で遅れる場合があります。追跡番号は国内発送後にご案です。

・長距離輸送および通関等での開封検査等により、外装箱パッケージ等に傷み凹み等ダメージが生じます。

・日本の保証制度は適用されません。説明書等は基本的に英語表記で日本語はサポートしておりません。

・電気製品は国内規格外の場合があります。検査整備品やバルク品も「新品」表記の場合があります。

・ご注文確定後のキャンセル不可。キャンセルの場合は往復の国際送料+関税手数料等はお客様負担となります。

・本体破損・初期動作不良に対し、お受け取り後7日以内に限り返品対応いたします。但しパッケージは適用外

商品カテゴリ IMPORT KIT 並行輸入 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

商品コード YS0000046638096235