『（まとめ） Audio-Technica オーディオテクニカ ATH-CKR30-RD ダイナミック密閉型カナルイヤホン（レッド） 〔×2セット〕(代引不可)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 37分に出品され03月13日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ） Audio-Technica オーディオテクニカ ATH-CKR30-RD ダイナミック密閉型カナルイヤホン（レッド） 【×2セット】 【ジャンル・特徴】 オーディオテクニカ ATH-CKR30-RD ダイナミック密閉型カナルイヤホン（レッド） [ ATH-CKR30 RD ]