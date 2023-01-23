『エツミ 強力乾燥剤 ドデカラット 50g×4袋 業務用 36個セット VE-5222-36 代引不可【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 19時 59分に出品され03月16日 19時 59分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に

強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6〜12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。



仕様

(50g×4袋入り)×36セット

主成分 : 酸化カルシウム(CaO)

使用の目安 : 30Lスペースに1袋

おおよその使用期間 : 6-12ヶ月(*開閉の頻度、環境、容器によって異なります)

日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包

原産国 : 日本



メーカー

エツミ



商品コード

VE-5222-36