『エツミ 強力乾燥剤 ドデカラット 50g×4袋 業務用 36個セット VE-5222-36 代引不可【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 56分に出品され04月01日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に
強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6〜12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
仕様
(50g×4袋入り)×36セット
主成分 : 酸化カルシウム(CaO)
使用の目安 : 30Lスペースに1袋
おおよその使用期間 : 6-12ヶ月(*開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
原産国 : 日本
メーカー
エツミ
商品コード
VE-5222-36
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落札価格7616円
124 入札履歴
終了
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