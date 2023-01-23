『MegaGear Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII， RX100 VI， DSC-RX100 V， DSC-RX100 IV【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 48分に出品され04月05日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|MegaGear Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII， RX100 VI， DSC-RX100 V， DSC-RX100 IV， DSC-RX100 III， DSC-RX100 II レザー カメラ ケース ストラップ付き
|ブランド名
|MegaGear
|商品コメント
| カスタムフィット ? MegaGearプレミアムレザーカメラケースは高品質の革を使用してCyber-shot DSC-RX100 VII， RX100 VI， DSC-RX100 V， DSC-RX100 IV， DSC-RX100 III， DSC-RX100 IIモデル専用に開発されました
強化保護性能 ? このケースは頑丈な構造とぴったりのフィット感で外側の構造によりぶつかり埃損傷衝撃からカメラを保護しパッド入りの裏地がカメラのボディを守りLCDとレンズが傷つくのを防ぎます
便利? 便利な機能により必要なときにカメラをすばやく使用できますトップカバーを開くだけで瞬間的な撮影が可能に旅行中やアウトドアでの使用に最適です
スタイリッシュなデザイン ? 初心者でも経験豊富なプロカメラマンでも革の質感と頑丈なつくりを絶妙に組み合わせて出来あがった革新的軽量レザーケースがあなたの大事なお供になります
機能的なアクセシビリティ ? このケースは効率的で正確な写真撮影のために設計されました
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0028672138791
商品コード
YS0000047439835035
MegaGear Sony CyberShot RX100 VI， RX100 V， RX100 IVレザー カメラ ケース ストラップ付き
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落札価格7616円
34 入札履歴
終了
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