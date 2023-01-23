『MegaGear Nikon Coolpix B600 超軽量 ネオプレン カメラケース カラビナ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 07時 36分に出品され04月09日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 MegaGear Nikon Coolpix B600 超軽量 ネオプレン カメラケース カラビナ付き ブランド名 MegaGear 商品コメント カスタムフィット ? MegaGearネオプレンカメラケースはNikon Coolpix B600に完璧にフィットするようにデザインされています

保護性能 ? スクラッチフリー（耐引っ掻き性能）仕様で柔らかく耐久性があるパッド入りネオプレン素材がカメラを守ります

素早く快適 ? 頑丈なカラビナを使えばカメラをバックパックベルトウエストバンドに固定し必要な時に素早く快適に操作する事ができますネオプレン素材は柔軟軽量で最小限のスペースしか占めないためこのケースは外出時に便利です

アウトドアや旅行に最適 ? 旅行中や屋外でカメラやレンズを汚れ傷ほこりや湿気から保護します

はっきり鮮やかな色合い? 複数の色でご用意しておりますお客様のスタイルや好みにあったカラーをお選びください 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ カメラ カメラアクセサリー カメラバッグ

JANコード/ISBNコード 0193029001001

商品コード YS0000047439834890