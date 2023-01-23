『Skullcandy Indy Evo True Wireless in-Ear Earbuds - Limited - POW Chill Grey【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 04時 37分に出品され04月11日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Skullcandy Indy Evo True Wireless in-Ear Earbuds - Limited - POW Chill Grey ブランド名 商品コメント Up to 30 Hours Total Battery Life plus Rapid Charge (Rapid Charge: 10 Minutes = 2 Hours)

Product Note : If the size of the earbud tips does not match the size of your ear canals or the headset is not worn properly in your ears， you may not obtain the correct sound qualities or call performance. Change the earbud tips to ones that fit more snugly in your ears

Full Media Controls on Each Bud， Use Either Bud Solo

3 EQ Modes (Music， Movie， Podcast)

IP55 Sweat， Water and Dust Resistant

Built-in Tile Technology 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン ヘッドホン

JANコード/ISBNコード 0810045681573

商品コード YS0000047439638999