『シャープ テレビリモコン GB047WJSA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 13時 50分に出品され05月02日 13時 50分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 23.10 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種：LC-20D50-B、LC-20D50-R、LC-20D50-W、LC-26D50-B、LC-26D50-R、LC-26D50-W、LC-32DE5-B、LC-32DE5-R、LC-32DE5-W、LC-37ES50、LC-40AE6、LC-42ES50、LC-46ES50、LC-52ES50