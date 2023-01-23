『ワンダード WANDRD TP-LG-YT-2 テクバッグラージ ユマタン 【送料無料】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 06時 58分に出品され04月12日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [主な特徴]

WANDRD Tech Bag（ワンダードテクバッグ）は、オフィスや自宅、外出先など、さまざまなシチュエーションに合わせて小物類を収納できるように設計されたポーチです。

内側にはオーガナイザーが備わっており、ケーブルやバッテリーなどの撮影用アクセサリーの整理・収納に適しています。

単体としての使用はもちろん、ポーチ側面に備えられたクリップを使用し、ワンダードのバックパック（プロヴォーク、デュオ）の外側に取り付けることもできる多機能なポーチです。

別売のキャリーストラップを取り付けて、ボディバッグとして使用することも可能です。



[Tech Bag プロヴォーク/デュオ対応 3.5L ポーチ Lsize 国内正規品]



[主な仕様]

P900D ターポリン

サイズ：H13.9 × W22.9 × D10.2cm

容量：3.5L

重量：150g



[対応機種]

ワンダード

WANDRD TP-SP-BK-1 キャリーストラップ