『ワンダード WANDRD TP-LG-YT-2 テクバッグラージ ユマタン 【送料無料】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 06時 58分に出品され04月12日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[主な特徴]
WANDRD Tech Bag（ワンダードテクバッグ）は、オフィスや自宅、外出先など、さまざまなシチュエーションに合わせて小物類を収納できるように設計されたポーチです。
内側にはオーガナイザーが備わっており、ケーブルやバッテリーなどの撮影用アクセサリーの整理・収納に適しています。
単体としての使用はもちろん、ポーチ側面に備えられたクリップを使用し、ワンダードのバックパック（プロヴォーク、デュオ）の外側に取り付けることもできる多機能なポーチです。
別売のキャリーストラップを取り付けて、ボディバッグとして使用することも可能です。
[Tech Bag プロヴォーク/デュオ対応 3.5L ポーチ Lsize 国内正規品]
[主な仕様]
P900D ターポリン
サイズ：H13.9 × W22.9 × D10.2cm
容量：3.5L
重量：150g
[対応機種]
ワンダード
WANDRD TP-SP-BK-1 キャリーストラップ
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落札価格7616円
351 入札履歴
終了
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