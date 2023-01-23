『Borwolf 10-380X100 高倍率 長距離ズーム10〜60倍 双眼鏡 HD プロキッチンズーム 倍率 オペラグラス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 01時 45分に出品され03月08日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブランド名：Borwolf

モデル番号：10-380X100

タイプ：双眼鏡

プリズム材質：BAK4

倍率：10〜60回

目的の直径：60ミリメートル

接眼レンズ径：15ミリメートル

対物レンズコーティング：多層広帯域緑色フィルム

形状サイズ：240mmX200mmx75mm

正味重量：950グラム

外のパッキングサイズ：320mmX300mmX180mm

パッケージの重量：1.9キロ

カラー：ブラック

オペラグラス