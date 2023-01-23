『Borwolf 10-380X100 高倍率 長距離ズーム10〜60倍 双眼鏡 HD プロキッチンズーム 倍率 オペラグラス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 01時 45分に出品され03月08日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：Borwolf
モデル番号：10-380X100
タイプ：双眼鏡
プリズム材質：BAK4
倍率：10〜60回
目的の直径：60ミリメートル
接眼レンズ径：15ミリメートル
対物レンズコーティング：多層広帯域緑色フィルム
形状サイズ：240mmX200mmx75mm
正味重量：950グラム
外のパッキングサイズ：320mmX300mmX180mm
パッケージの重量：1.9キロ
カラー：ブラック
オペラグラス
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落札価格7616円
3 入札履歴
終了
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