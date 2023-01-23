『ノースフェイス シェルパフリースポンチョ ベビー 赤ちゃん ボア フリース シェルパフリース かわいい プレゼント ギフト NAB72308 THE NORTH FACE 2023秋冬【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 48分に出品され03月29日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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表面に毛足が長くかさ高のあるシェルパフリース、

肌面に肌触りがよくなめらかなマイクロフリースをボンディングし、

高い保温力を持ったポンチョ。



ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用した、

環境問題に配慮した商品です。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。



左胸のTHE NORTH FACEの刺繍ロゴがアクセントになっています。

愛らしいデザインは、ギフトにも適しています。



カラー：ケルプタン(KT)



サイズ：BM（80〜90cm）



素材

Recycled Sherpa Fleece Bonding（ポリエステル100％）



原産国：ベトナム



※お使いのモニター環境や商品撮影時の

フラッシュなどで掲載画像と

実際の商品のカラーが若干異なる事があります。