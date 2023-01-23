『【 送料無料 】（まとめ）春日製紙工業 デコレーションローズピンク ダブル 芯あり 25m 1パック（12ロール） 〔×10セット〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 48分に出品され04月29日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）春日製紙工業 デコレーションローズピンク ダブル 芯あり 25m 1パック（12ロール） 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 立体カラーエンボスでトイレを華やかに演出。 [ デコレ25M12RP ]