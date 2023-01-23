『小さめ 敷布団 セミシングル 三層構造 敷き布団 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 17時 26分に出品され04月16日 17時 26分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

小さめ 敷布団 セミシングル 三層構造 敷き布団 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団



【商品説明】

・【サイズ】80?×200? セミシングル

・【商品名】小さめ敷布団 Smallish mat

・【素 材】中芯：固綿 モチットマット（ポリエステル 100%） 巻綿：帝人 マイティトップ?Eco（ポリエステル 100%) 側生地：綿 35%・ポリエステル 65%

・【重 さ】3.8?



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 65.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。