『小さめ 敷布団 セミシングル 三層構造 敷き布団 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 18時 39分に出品され03月15日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小さめ 敷布団 セミシングル 三層構造 敷き布団 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団
【商品説明】
・【サイズ】80?×200? セミシングル
・【商品名】小さめ敷布団 Smallish mat
・【素 材】中芯：固綿 モチットマット（ポリエステル 100%） 巻綿：帝人 マイティトップ?Eco（ポリエステル 100%) 側生地：綿 35%・ポリエステル 65%
・【重 さ】3.8?
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 65.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
201 入札履歴
終了
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