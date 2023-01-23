『乱視用 2week メニコンプレミオ トーリック 6枚 4箱 2WEEK Menicon Premio toric 2ウィーク 2週間交換 ツーウィーク 終日装用 シリコン ネコポス発送【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 42分に出品され03月31日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ご注意】
こちらのコンタクトレンズは乱視用です。
近視用ではございませんのでお間違えのない様お願いいたします。
2weekメニコンプレミオトーリック / 2WEEK Menicon Premio toric
タイプ：2週間 / 終日装用
枚数：6枚入 / 1箱
素材：シリコーンハイドロゲル
BC：8.6mm
DIA：14.0mm
含水率：40%
度数範囲：0.00〜-6.00（0.25step）、-6.50〜-10.00（0.50step）
円柱度数(CYL)：-0.75、-1.25、-1.75
円柱軸(AXIS)：180、90
承認番号：22300BZX00094000
広告文責：株式会社トキワカメラ
電話番号：047-361-5225
販売元：株式会社メニコン
区分：高度管理医療機器
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。
必ず眼科医の検査・処方を受けてお買い求め下さい。
ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。
定期的に眼科で検診をお受け下さい。
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落札価格7616円
511 入札履歴
終了
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