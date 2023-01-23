『ダンヒル dunhill コインケース 20R2P13PC BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 05時 19分に出品され03月27日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：ダンヒル dunhill

メーカー型番：20R2P13PC

カラー：BLACK

素材：PVC

サイズ：（縦×横×マチ）ｃｍ：7.5×10×2.5

重さ(g)：60

原産国：

仕様：開閉：スナップ＜br＞内側：コインポケット×1＜br＞外側：オープンポケット×1

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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コインケース

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