『ダンヒル dunhill コインケース 20R2P13PC BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 05時 19分に出品され03月27日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：ダンヒル dunhill
メーカー型番：20R2P13PC
カラー：BLACK
素材：PVC
サイズ：（縦×横×マチ）ｃｍ：7.5×10×2.5
重さ(g)：60
原産国：
仕様：開閉：スナップ＜br＞内側：コインポケット×1＜br＞外側：オープンポケット×1
規定多焦点遠近両用読書ガラス男女兼用 Photochromic 青近視ゴーグル スポーツスリップ防止保護
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落札価格7616円
899 入札履歴
終了
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